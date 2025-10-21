Rassegna di Arte Teatrale, al Talia risate e riflessioni con “Le bugie con le gambe lunghe” di Eduardo De Filippo

Caricamento…





La Rassegna di Arte Teatrale di Gualdo Tadino, organizzata da Note di Teatro, giunge al terzo appuntamento al teatro Talia con lo spettacolo “Le bugie con le gambe lunghe“, celebre commedia di Eduardo De Filippo, portata sul palco dalla compagnia “Le Voci di Dentro” per la regia di Gianni Bevilacqua.

Lo spettacolo, in programma sabato 25 ottobre alle ore 21, racconta con ironia e profondità il tema della verità e della menzogna.

Protagonista è Libero Incoronato, uomo onesto e fiero, la cui vita viene sconvolta dai vicini che lo trascinano in una rete di bugie e intrighi. Inizialmente deciso a smascherare le falsità, Libero finirà per adeguarsi provocatoriamente alla regola generale, amplificandola fino al paradosso. Una riflessione amara e attuale sull’ipocrisia sociale.

Sul palco un cast ricco e affiatato: da Gianni Bevilacqua nei panni di Libero, a Filomena Sodano, Giuseppe Brizi, Angela Serafini, Anna Gioconda Santovito, Salvatore Mozzillo, Susanna Peppoloni e molti altri interpreti che daranno vita a una serata di grande teatro.

“Le bugie con le gambe lunghe” di Eduardo De Filippo

Compagnia “Le Voci di Dentro”

Teatro Talia – Gualdo Tadino

Sabato 25 ottobre, ore 21

Posto unico: 10 euro. Info e prenotazioni: 3476431651