Biancospino Music Festival al via, venerdì 24 ottobre il primo appuntamento al Talia

Tutto pronto a Gualdo Tadino per il debutto del Biancospino Music Festival, la nuova rassegna musicale e culturale in programma da venerdì 24 ottobre a domenica 9 novembre.

Otto gli appuntamenti, tutti a ingresso libero: concerti, incontri e performance multidisciplinari che si terranno in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città quali il Teatro Talia, la Basilica Cattedrale di San Benedetto, la Rocca Flea e la chiesa monumentale di San Francesco.

Ad esibirsi saranno artisti e ensemble provenienti da tutta Italia con l’obiettivo di unire musica, natura e spiritualità ispirandosi al prodigio della fioritura fuori stagione del biancospino in occasione della festa del patrono Beato Angelo.

La manifestazione è sostenuta dal Comune di Gualdo Tadino e dalla Fondazione Perugia con la collaborazione di Associazione Blanc, Istituto Casimiri, Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, Associazione Musica Nova Gubbio, Associazione Amici del Germoglio e Polo Museale Città di Gualdo Tadino.

Questi i primi tre appuntamenti in programma nel weekend inaugurale del 24-25-26 ottobre:

Musica è Energia

Venerdì 24 ottobre, ore 20:45 – Teatro Talia

Protagonisti i migliori studenti del Conservatorio di Perugia e i ragazzi dei laboratori musicali degli istituti scolastici di Gualdo Tadino. Un’opportunità per scoprire giovani musicisti emergenti, con un repertorio che spazia dalla musica classica a brani moderni e contemporanei. In collaborazione con il Conservatorio di Perugia e gli istituti scolastici di Gualdo Tadino.

PROGRAMMA

Serenata op. 25 in Re maggiore di Beethoven per flauto, violino e viola

Asia Martoccia, flauto

Indra Purevkhuu, violino

Chiara Antognelli, viola

Duo voce e chitarra

Ziqing Diao, soprano

Tommaso Bizzarri, chitarra

Duo Karma

Carmine Del Canto – Clarinetto SIb e LA

Marco Rojas – Clarinetto SIb e Clarinetto Basso SIb

M.Ravel – Quartetto per archi in Fa maggiore​

Indra Purevkhuu, violino

Sara Radicioni, violino

Chiara Antognelli, viola

Tommaso Bruschi, violoncello

Canti Rocciosi (con il pluripremiato Coro Polifonico di Ruda)

Sabato 25 ottobre, ore 20:45 – Basilica Cattedrale di San Benedetto

Evento dedicato all’armonia tra musica e natura, con il prestigioso Coro Polifonico di Ruda, diretto da Fabiana Noro e accompagnato dal pianista Ferdinando Mussutto, che vanta 80 anni di storia e due vittorie alle Olimpiadi mondiali dei cori. Il repertorio sarà ispirato alle montagne e creerà un legame di amicizia tra le Alpi friulane e l’Appennino umbro.

Il coro si esibirà per la prima volta a Gualdo Tadino, portando con sé la sua inconfondibile qualità musicale per una serata di pura emozione.

PROGRAMMA

Coro Polifonico di Ruda

Dir. Fabiana Noro

Gabriele Rampogna, percussioni

Riccardo Pes, violoncello

Musica è Connessione (La musica folk e la Banda sono potente strumenti di connessione tra le persone)

Domenica 26 ottobre, ore 18:30 – Teatro Talia

La banda è un’istituzione musicale e sociale in molti paesi e città italiani. La musica folk è a sua volta un potente strumento di connessione tra le persone. Cosa succede quando queste due realtà si fondono? Venite a scoprirlo al Teatro Talia!

La musica folk, come la banda musicale, affondano le proprie radici nella tradizione, tramandando storie, valori e identità culturali. Ogni melodia racconta esperienze condivise, creando un legame profondo tra chi suona e ascolta. Il loro carattere comunitario favorisce l’incontro, rompendo barriere generazionali e sociali.

La semplicità degli strumenti e delle melodie permette a tutti di partecipare, rafforzando il senso di appartenenza. In un mondo sempre più frenetico e digitale, la musica ci riporta all’essenza delle relazioni umane: il piacere di condividere emozioni autentiche. È un linguaggio universale attraverso il quale possiamo sentirci parte di una stessa grande comunità.

PROGRAMMA

Banda Musicale Città di Gualdo Tadino

Direttore Angelo Arnesano

Il viaggio musicale del Biancospino Music Festival continuerà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati a inclusione, scienza e natura.

Il programma completo è disponibile su: www.festivalbiancospino.com.