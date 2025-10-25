Incendio sul tetto di una casa a Purello, intervento dei Vigili del Fuoco

Caricamento…





Un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione a Purello, nel comune di Fossato di Vico, nel pomeriggio di oggi, sabato 25 ottobre.

Le fiamme si sono originate dal materiale isolante collocato in prossimità dello scarico della canna fumaria di una caldaia a metano, propagandosi successivamente a una falda del tetto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana che hanno evitato il coinvolgimento dell’intera copertura e impedito che il rogo raggiungesse i locali abitativi sottostanti.

L’abitazione al piano inferiore non ha subito danni diretti, salvo quelli dovuti all’acqua utilizzata per le operazioni di spegnimento.

L’intera area è stata messa in sicurezza. Non si registrano persone ferite.