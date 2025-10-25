“Non gettare rifiuti, proteggi la tua città”: a Nocera Umbra l’impegno green degli alunni della “Sbarretti”

Caricamento…





Insegnare l’amore per l’ambiente partendo dai più piccoli. È con questo spirito che le insegnanti della Scuola Primaria “Fulvio Sbarretti” di Nocera Umbra hanno rinnovato anche quest’anno l’iniziativa simbolica della piantumazione di un sempreverde sopra il monumento di Viale della Rimembranza.

L’attività, realizzata in collaborazione con il Comune che ha fornito personale di supporto, ha coinvolto gli alunni delle classi quarta e quinta impegnati in un percorso educativo che unisce ecologia, senso civico e cura del territorio.

Dopo la piantumazione, bambini e docenti si sono recati a posizionare i pannelli contro l’inquinamento ambientale, realizzati lo scorso anno dagli alunni ora passati alla scuola secondaria.

Con questo gesto, i più grandi hanno simbolicamente passato il testimone ai compagni più giovani, rinnovando l’impegno, preso con il sindaco Virginio Caparvi, di sensibilizzare la comunità a non abbandonare cartacce, bottiglie, lattine e cicche nei luoghi pubblici, dal viale al parco cittadino.









I pannelli, interamente realizzati a scuola dai bambini, sono stati plastificati e montati grazie anche alla collaborazione dei collaboratori scolastici, diventando un colorato manifesto di educazione ambientale.

Durante il percorso scolastico, gli alunni hanno partecipato a giornate di raccolta dei rifiuti e cura delle aiuole scolastiche, trasformandosi in piccole “guardie ecologiche” consapevoli dell’importanza di mantenere pulito e accogliente il proprio ambiente.

Un’iniziativa che dimostra come l’educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto della natura nasca dai gesti quotidiani e si costruisca nel tempo. “Bravi cittadini si diventa passo dopo passo – ricordano le insegnanti – e iniziare da piccoli è fondamentale, perché loro sarà il futuro del nostro territorio e del pianeta.“

Oggi passeggiare lungo Viale della Rimembranza sarà perciò ancora più piacevole: accanto al verde del nuovo albero, i pannelli dei bambini ricorderanno, con il loro lavoro, quanto un gesto semplice possa contribuire a un mondo più pulito e responsabile.