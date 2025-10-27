Attenzione ai funghi, ecco dove poter effettuare i controlli gratuiti in Alto Chiascio

Caricamento…





Con l’autunno torna la raccolta dei funghi, ma anche il rischio di intossicazioni legate al consumo di specie non commestibili o mal conservate.

Il Ministero della Salute invita i cittadini alla massima prudenza e ricorda l’importanza di far controllare gratuitamente i funghi raccolti dagli ispettorati micologici delle ASL, presenti anche in Umbria.

Ogni anno, in Italia, si registrano decine di casi di intossicazioni da funghi, talvolta con esiti gravi o mortali. Spesso la causa è l’affidamento a metodi di riconoscimento errati o all’uso improprio di app per smartphone, che non garantiscono alcuna affidabilità scientifica.

Le raccomandazioni del Ministero

Evitare di consumare funghi raccolti se non controllati da un micologo qualificato.

Non fidarsi delle app o dei gruppi social per l’identificazione delle specie.

Cuocere sempre i funghi commestibili e consumarli in quantità moderate.

Non offrire funghi raccolti a bambini, donne in gravidanza o persone con problemi epatici.

In caso di sospetta intossicazione, recarsi subito al pronto soccorso, portando con sé eventuali resti del pasto o dei funghi consumati.

L’assessorato regionale alla Salute, in linea con le indicazioni ministeriali, ricorda che in tutte le Asl umbre sono attivi i servizi di consulenza micologica gratuiti, a disposizione dei cittadini per la verifica dei funghi raccolti.

Per quanto riguarda il Distretto Alto Chiascio e, nello specifico, i comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia-Pascelupo e Sigillo, l’ispettorato micologico di riferimento per il controllo della commestibilità dei funghi è a Gubbio, presso la sede del Distretto in via Cavour, 38 (Tel. 075 9239412-409 – email: prev.sian@uslumbria1.it) aperto il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 9.