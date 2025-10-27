Gualdo Tadino, consiglio comunale il 28 ottobre: in discussione tesoreria e mozioni su temi locali e internazionali

Caricamento…





Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino è stato convocato per martedì 28 ottobre alle ore 15 nella sala consiliare del municipio.

Undici i punti all’ordine del giorno. Dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio e del sindaco, seguirà la discussione sull’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale.

Particolare attenzione sarà poi riservata anche all’approvazione delle modifiche allo statuto dell’associazione “La Strada della Ceramica in Umbria – Umbria Ceramic Way”, progetto sottoscritto nel 2018 dai comuni di Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio e Orvieto per sostenere e rilanciare i distretti produttivi del settore e dei relativi comprensori.

La seconda parte della seduta sarà dedicata all’esame di alcune mozioni e interrogazioni presentate dai gruppi consiliari.

Tra queste vi è quella di Gualdo Futura per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per l’impegno a favore della convivenza pacifica di due popoli in due Stati.

Il capogruppo di Forza Italia, Fabio Viventi, ha invece presentato tre distinte mozioni riguardanti i lavori di adeguamento sismico dell’ex Istituto Professionale Commerciale, la riqualificazione del Centro Promozionale della Ceramica e il trasferimento del Centro Socio Riabilitativo “Il Germoglio” dall’immobile “ex carcere” all’Istituto Don Bosco.

Rifare Gualdo presenterà una mozione riguardante la cittadinanza attiva per la cura e la gestione condivisa delle aree verdi comunali, la manutenzione della viabilità minore e l’installazione di cestini per i rifiuti e le deiezioni animali.

Un’interrogazione presentata congiuntamente da tutti e tre i gruppi di opposizione chiamerà la giunta a rispondere sui fondi Rocchetta e sulla situazione riguardante il progetto “Le Vie dell’Acqua“.

Il consiglio comunale si concluderà su un ordine del giorno presentato dal gruppo Rifare Gualdo relativo al sostegno delle famiglie con più figli mediante agevolazioni sui servizi scolastici comunali.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune.