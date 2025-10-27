Rinasce la pallavolo a Nocera Umbra

Caricamento…





Dopo lunghi anni di assenza, la pallavolo torna protagonista a Nocera Umbra. Le ragazze nocerine hanno infatti riabbracciato uno sport che per molto tempo ha regalato lustro e soddisfazioni all’intera città.

Al palazzetto dello sport circa 40 ragazze dai 5 ai 16 anni si allenano con passione e determinazione, imparando non solo le regole del gioco, ma anche e soprattutto i valori che solo lo sport sa trasmettere: impegno, collaborazione e rispetto reciproco.

Le giovani atlete parteciperanno ai campionati di Mini Volley e Under 13 con il nome Sir Safety Nocera Umbra, facendo riferimento al settore giovanile della Sir, presieduto da Mauro Lillocci.

A lui e al team manager Andrea Piacentini va riconosciuto il merito di aver contribuito in modo determinante a riaccendere una passione rimasta sopita, ma tornata a vivere con entusiasmo e in modo numericamente significativo.

Anche la FIPAV regionale e nazionale, rappresentata da Agostino Benedetti e Giuseppe Lomurno, ha sostenuto con convinzione questa iniziativa, organizzando a Nocera stage e incontri con rappresentative di alto livello, che contribuiscono alla crescita dell’intero movimento pallavolistico.

“Quando lo sport crea socialità, rispetto per gli altri, sana competizione ed orgoglio di indossare i colori del proprio paese, non possiamo che esserne felici – ha dichiarato il sindaco Virginio Caparvi – Nel caso della pallavolo, inoltre, riaffiorano i ricordi di anni radiosi che le nostre ragazze sapranno certamente onorare, anche solo per il fatto di essersi messe in gioco, pronte ad affrontare con coraggio le sfide sportive che le attendono.”