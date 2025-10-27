La MC2 Bike protagonista a Spoleto, Leonardo Presta campione d’Italia e pioggia di titoli

Caricamento…





Grande successo per la seconda edizione del “Dream Ahead – Premio Francesco Cesarini“, svoltosi lo scorso fine settimana a Spoleto.

L’evento, intitolato al forte ciclista spoletino professionista dal 1983 al 1991, è stato valido come Campionato Italiano FCI Amatori e Juniores. L’organizzazione, curata magistralmente dalla figlia Francesca Cesarini, ha offerto uno spettacolo di altissimo livello agonistico, arricchito dalla presenza di ospiti illustri come Luciano Gasparotto e l’ex velocista di fama mondiale Alessandro Petacchi.

La manifestazione ha visto in prima linea anche gli sponsor tecnici Elite e DMT.

Come ormai consuetudine nei grandi appuntamenti ciclistici, non poteva mancare la MC2 Bike di Gualdo Tadino del patron Marco Cassetta, sempre più una presenza fissa e vincente nel panorama regionale e nazionale.

Nella giornata dedicata agli Amatori, coordinata tecnicamente da Enrico Bianchi, la compagine gualdese ha schierato tre atleti, dimostrando un notevole spessore.

Nelle categorie femminili, Chiara Volpi si è battuta con onore, vendendo cara la pelle contro atlete di calibro nazionale. La sfida l’ha vista confrontarsi con Simona Pagni, laureatasi Campionessa Italiana Over 45, e con la Campionessa Umbra Elena Toscani, che a Spoleto ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Under. Nonostante la fortissima concorrenza, Chiara Volpi si è aggiudicata un meritato terzo posto nazionale.

L’ottima prova della squadra si è completata con un vero e proprio trionfo nella categoria maschile, dove la MC2 Bike ha realizzato una spettacolare doppietta tra gli Under.

Dopo aver dominato le semifinali a punteggio pieno, sia Leonardo Presta che Nicola Comodi hanno centrato la finale. Da evidenziare la presenza sempre preziosa di Mara Falcinelli, team leader della squadra pronta ad assistere i ciclisti gualdesi in ogni fase della gara.

Leonardo Presta, conquistando il primo posto, si è laureato Campione Italiano Under, dedicando la sua vittoria a Carlo Crocetti, il cui ricordo è ancora vivo nella mente dei tanti ciclisti umbri. Nicola Comodi, con il secondo posto, si è invece riconfermato come una delle giovani promesse più brillanti e costanti della squadra. Tra gli uomini Over, il titolo nazionale è andato a Gianluca Brugnami.

Il week end tricolore si era aperto sabato con l’appuntamento Juniores, che ha visto Giacomo Serangeli laurearsi nuovo Campione Italiano di categoria.

Un altro elemento di rilievo è stata la presenza del Giro dell’Umbria in qualità di main sponsor del “Dream Ahead”, che ha colto l’occasione per svelare in anteprima il nuovo logo per l’edizione 2026. L’organizzazione del Giro si prepara inoltre a presentare a breve le tappe della prossima edizione, aumentando l’attesa per gli appassionati.

Mancano ancora due mesi alla conclusione della stagione ciclistica, e la MC2 Bike ha dimostrato che questa eccellente annata è tutt’altro che finita. Non resta che attendere i prossimi appuntamenti per vedere se i “calabroni” gualdesi sapranno aggiungere altri successi a un palmarès già ricco di titoli nazionali.