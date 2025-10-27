Con la rassegna “Effetto Cinema” al “Don Bosco” i film li scelgono gli spettatori

Caricamento…





Il grande schermo del “Don Bosco” di Gualdo Tadino torna protagonista con “Effetto Cinema”, rassegna dedicata a chi ama il cinema che fa riflettere, emoziona e lascia il segno.

Una formula nuova e originale rispetto alla tradizione di questi ultimi anni: ogni secondo martedì del mese verrà infatti proiettato un film che potrà essere scelto dagli spettatori tra le nuove uscite mensili.

Ogni mese, dunque, un appuntamento imperdibile con i grandi autori della scena cinematografica: storie potenti, autori internazionali, opere di punta che appassioneranno per qualità artistica, forza narrativa e impatto culturale.

Si comincia l’11 novembre con “After the Hunt” di Luca Guadagnino.

Presentato fuori concorso all’ultima Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, dove alla protagonista Julia Roberts è stata riservata un’accoglienza senza precedenti, il film segna la prima collaborazione tra la diva e il più premiato e autorevole tra i registi italiani.

Dopo il successo di “Chiamami col tuo nome” e “Bones and All”, che gli hanno valso allori in tutto il mondo, Luca Guadagnino torna infatti dietro la macchina da presa con un’opera intensa e provocatoria, audace ed estremamente contemporanea, che si confronta con i temi dell’identità, della responsabilità morale e del passato che ritorna, sullo sfondo di un ambiente accademico americano in cui i confini tra verità e percezione diventano sempre più labili.

Con un cast di primissimo livello (ltre a Julia Roberts, anche Andrew Garfield e Chloe Sevigny) il film è già stato accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, confermando Guadagnino come uno degli autori più raffinati e coraggiosi del panorama contemporaneo.

Ogni pellicola sarà introdotta e seguita da un approfondimento critico da parte di importanti relatori, secondo la collaudata tradizione del Cineforum del “Don Bosco”.

Le proiezioni inizieranno alle 20.45 e ci sarà la possibilità di fare l’abbonamento per l’intera rassegna.