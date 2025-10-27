Gualdo Tadino, il 28 ottobre in biblioteca laboratorio didattico per bambini sul Cantico delle Creature

Caricamento…





In occasione della rassegna “Francesco. Il Cammino di Gualdo”, martedì 28 ottobre alle ore 16, presso la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino, si terrà un laboratorio didattico gratuito dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Il laboratorio, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco, offrirà ai più piccoli un’esperienza educativa e creativa incentrata sull’amore per la natura e il rispetto per tutte le creature del mondo.

Attraverso il gioco e la riflessione i partecipanti avranno l’opportunità di realizzare un originale taccuino creativo, sviluppando curiosità e sensibilità verso il mondo che li circonda.

L’iniziativa è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per partecipare è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7541791.

Un’occasione speciale per far vivere ai bambini un pomeriggio all’insegna dell’apprendimento, della creatività e dei valori francescani.