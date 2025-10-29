Deltaplanista bloccato su un albero a 30 metri di altezza sul Cucco: recuperato da Vigili del Fuoco e Sasu

Caricamento…





Si sono concluse intorno alle 21 di martedì 28 ottobre, con esito positivo, le operazioni di soccorso per un deltaplanista rimasto bloccato su un faggio secolare a circa 30 metri di altezza, nei pressi dell’area di decollo del Monte Cucco, nel territorio di Costacciaro.

L’intervento, reso particolarmente difficile dalla posizione impervia e dalle condizioni di luce serale, ha richiesto la mobilitazione di numerose squadre di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio e del Comando Provinciale di Perugia, con il supporto della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale).

In rinforzo sono giunti anche i colleghi del Distaccamento di Fabriano e la squadra SAF del Comando di Ancona, che hanno contribuito alle delicate manovre di discesa.

Una volta raggiunto, il deltaplanista è stato messo in sicurezza e riportato a terra, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (SASU) e i Carabinieri.

