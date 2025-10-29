Autotreno in fiamme sulla Perugia–Ancona a Casacastalda, strada bloccata in direzione Perugia

Caricamento…
Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 29 ottobre, lungo la Perugia–Ancona, nel tratto nei pressi di Casacastalda, dove un autotreno che trasportava materiale in vetroresina è stato avvolto dalle fiamme.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio, supportati da una squadra della sede centrale di Perugia, con autopompa serbatoio e autobotte pompa.
L’intervento ha permesso di domare l’incendio dell’autoarticolato.
Fortunatamente non si registrano feriti. Per consentire l’intervento dei soccorritori, la circolazione in direzione Perugia è temporaneamente interrotta.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.
