Nocera Umbra, al via i lavori per il rinnovo della rete idrica da Piazza Umberto I a Monte Alago

Sono iniziati a Nocera Umbra i lavori di sostituzione del tratto di rete idrica che da piazza Umberto I prosegue lungo via Garibaldi fino alla zona di Monte Alago, in corrispondenza del serbatoio Gallinella.

L’intervento, della durata stimata di 160 giorni naturali e consecutivi, ha l’obiettivo di rinnovare le tubazioni ormai obsolete e ridurre i frequenti interventi di riparazione.

La nuova infrastruttura permetterà di ridurre le perdite, migliorando la portata e la pressione dell’acqua e garantendo maggiore efficienza e minori sprechi.

Oltre al rifacimento delle condotte principali, il progetto prevede anche il rinnovo degli allacci di utenza.

Il Comune di Nocera Umbra sottolinea infine che i lavori porteranno anche a un abbattimento dei costi di manutenzione nel lungo periodo.

