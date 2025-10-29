Musica e solidarietà al Biancospino Festival con il coro Segni Particolari e l’Orchestra d’Archi Blanc

Caricamento…





Dopo l’ottimo successo di pubblico e critica ottenuto nelle serate di debutto del 24-25 e 26 ottobre, proseguono nei prossimi giorni gli appuntamenti del Biancospino Music Festival, la nuova rassegna musicale e culturale che fino a domenica 9 novembre animerà Gualdo Tadino.

Il Festival diretto da Riccardo Pes tornerà, sempre con eventi ad ingresso libero, giovedì 30 ottobre alle ore 20.45 al Teatro Talia con un’iniziativa nel segno della solidarietà dal titolo di “Musica è inclusione”, un concerto diretto da Claudio Rosati con la presenza del coro Segni Particolari.

Domenica 2 novembre, presso la Concattedrale di San Benedetto alle ore 20.45, si svolgerà all’insegna del connubio tra musica e ambiente il concerto “Musica e Paesaggio”.

L’Orchestra d’Archi Blanc, composta da musicisti professionisti del Triveneto, sarà ospite per la prima volta a Gualdo Tadino e verrà diretta da un direttore d’eccezione, il maestro Claudio Di Meo, pianista, compositore e direttore d’orchestra della Whitehall Orchestra di Londra.

Il Biancospino Music Festival è una rassegna musicale che trae ispirazione e nome dal miracolo del Biancospino del Beato Angelo, uno dei simboli della città di Gualdo Tadino.

Concerti, incontri e performance multidisciplinari animeranno alcuni dei luoghi più rappresentativi della città come il Teatro Talia, la Concattedrale di San Benedetto, la Rocca Flea e la Chiesa Monumentale di San Francesco con artisti e ensemble provenienti da tutta Italia, con uno spirito di connessione tra il territorio, la sua natura e lo spirito della sua gente.

La manifestazione è sostenuta da Comune di Gualdo Tadino e Fondazione Perugia, con la collaborazione di Associazione Blanc, Istituto Casimiri, Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, Associazione Musica Nova Gubbio, Associazione Amici del Germoglio e Polo Museale Città di Gualdo Tadino.

Di seguito i prossimi due appuntamenti in programma.

MUSICA È INCLUSIONE

30 Ottobre​ 2025, ore 20:45 – Teatro Talia

Un’esperienza musicale unica e commovente, un vero e proprio inno ai valori più puri della solidarietà, dell’amicizia e dell’inclusione sociale. Il coro “Segni Particolari” è un progetto straordinario nato dalla convinzione che la musica sia un linguaggio universale in grado di unire e liberare le emozioni più autentiche.

​Il coro è composto da artisti speciali, persone con disabilità provenienti da diversi istituti socio-assistenziali della provincia di Perugia. Sul palco, guidati dalla passione e supportati da professionisti volontari, questi coraggiosi performer trasformano le note in un potente messaggio di gioia e di riscatto. Le loro voci, intrecciandosi in armonia, raccontano storie di resilienza, amicizia e speranza, dimostrando che le diversità sono una ricchezza e che l’arte può essere un veicolo potentissimo di integrazione.

In collaborazione con l’Associazione Amici del Germoglio, Cooperativa ASAD e Musica Nova.

MUSICA E PAESAGGIO quando la Musica diventa Natura

Domenica 2 Novembre​, ore 20:45 – Concattedrale di San Benedetto

Concerto all’insegna del connubio tra musica e ambiente, con composizioni ispirate alla natura e al paesaggio. L’Orchestra d’Archi Blanc, composta da musicisti professionisti del Triveneto, sarà ospite per la prima volta a Gualdo Tadino e verrà diretta da un direttore speciale, il maestro Claudio Di Meo, pianista, compositore e direttore d’orchestra della Whitehall Orchestra di Londra.

Claudio Di Meo, direttore d’orchestra e pianista di fama internazionale, ha vinto prestigiosi concorsi, tra cui l’International Conducting Competition Westminster London. Ha studiato direzione d’orchestra nel Regno Unito sotto la guida del celebre direttore Martyn Brabbins. “Non molti direttori d’orchestra oggi possono vantare una comprensione così profonda del repertorio, una tecnica sicura, e la capacità di ottenere il meglio da qualsiasi orchestra. Claudio è una ventata di aria fresca sulla scena musicale britannica.” Benjamin Buckton (English Chamber Orchestra)

L’ Orchestra d’Archi Blanc è nata nel 2021 collaborando da subito con artisti di fama internazionale come il violinista Gilles Apap. La sua identità si esprime attraverso un segno visivo potente e coerente: il bianco. Tutti i membri dell’orchestra indossano questo colore, una scelta non solo estetica ma simbolica. Il bianco rappresenta purezza, luce, un nuovo inizio e un approccio innovativo alla tradizione orchestrale – www.orchestrablanc.it

​Violini: Francesca Koka, Michele Toffoli, Edoardo Candotti, Linda Zamparo

Violini II: Paolo Castellani, Giulia Freschi, Chiara Callesella

Viola: Elena Allegretto, Jessica Orlandi, Francesca Canova

Violoncelli; Jana Kulichova, Giulia Sfoggia, Gianni Scodellaro

Contrabbasso: Giorgia Pellarin

Il viaggio musicale del Biancospino Music Festival continuerà la prossima settimana con nuovi appuntamenti. Il programma completo è disponibile su: www.festivalbiancospino.com.