Autotreno in fiamme, riaperta la carreggiata in direzione Perugia

È stata riaperta la circolazione lungo la Strada Statale 318 Perugia–Ancona, rimasta chiusa questa mattina a causa dell’incendio di un autotreno che trasportava materiale in vetroresina.

Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di Schifanoia, nelle vicinanze dello svincolo di Casacastalda. Per consentire le operazioni di spegnimento, la carreggiata in direzione Perugia è stata temporaneamente interdetta al traffico, con lunghe code di veicoli lungo la superstrada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gubbio, supportati dal personale Anas e da una squadra della sede centrale di Perugia.

L’intervento si è concluso con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, che hanno permesso la riapertura della carreggiata in direzione Perugia.