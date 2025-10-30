A Gualdo Tadino uno splendido itinerario culturale e paesaggistico per la festività di Ognissanti

Caricamento…





Gualdo Tadino si propone come meta ideale per il Ponte di Ognissanti, offrendo uno splendido itinerario culturale, il “Gualdo Tadino Tour”, che unisce storia, arte, natura e i sapori autentici dell’Umbria.

La città invita a scoprire un patrimonio straordinario e accessibile con un unico biglietto di appena 6 euro.

Questo pass consente la visita a ben sei diverse sedi museali. L’itinerario include il Museo Civico all’interno della maestosa Rocca Flea, il Museo Opificio Rubboli, dove ammirare la pregiata ceramica a lustro, il Museo Archeologico Antichi Umbri, il Museo della Ceramica, il Museo del somaro. Centro per l’Arte Contemporanea e il Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti“.

L’esperienza culmina con la visita alla mostra evento GIGANTI. Dipinti e disegni di grande formato, ospitata nella Chiesa di San Francesco e visitabile fino al 16 novembre. Le grandi tele, provenienti dalla Fondazione THE BANK ETS, offrono un confronto di grande impatto con la pittura figurativa contemporanea italiana e internazionale.

Oltre il circuito museale, il paesaggio di Gualdo Tadino, incastonato nell’Appennino, regala panorami mozzafiato ideali per una pausa rigenerante.

L’autunno esalta inoltre la ricca enogastronomia locale, offrendo ai visitatori l’opportunità di degustare i preziosi prodotti del bosco come funghi e tartufo, le saporite castagne e l’eccellente olio extravergine locale. L’artigianato ceramico è ancora protagonista e passeggiando per il centro non si possono non notare le tante fontane pubbliche dalle quali sgorga un’acqua buonissima.

Il Gualdo Tadino Tour si conferma così un’occasione unica per unire la scoperta della cultura a un weekend di immersione nella natura, nell’arte e nel sapore dell’Umbria più autentica.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.polomusealegualdotadino.it o contattare la segreteria organizzativa al 3477541791.