Progetto SAI, a Gualdo Tadino aperta la selezione per una figura professionale nel settore accoglienza

Il Comune di Gualdo Tadino ha avviato una selezione per l’inserimento di una nuova unità di personale nell’ambito del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), dedicato all’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati.

L’iniziativa rientra nel programma nazionale di sostegno all’integrazione sociale dei migranti, già noto in passato come SPRAR.

La figura ricercata dovrà essere in possesso di una laurea, avere una buona conoscenza della lingua inglese, dimostrare spiccate capacità organizzative e relazionali e un forte interesse a operare in un contesto multiculturale.

Gli interessati possono inviare il curriculum vitae e una lettera di presentazione all’indirizzo e-mail: gualdotadino.sai@libero.it.

Per ulteriori informazioni sul Progetto SAI e sulle attività di accoglienza promosse dal Comune, è possibile consultare il sito istituzionale www.tadino.it.

“Con questa selezione – afferma il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – prosegue l’impegno del Comune di Gualdo Tadino nel promuovere politiche di accoglienza e integrazione che mettano al centro la persona e la comunità.”

“Il Progetto SAI rappresenta per noi un esempio concreto di solidarietà e collaborazione, capace di generare valore sociale e opportunità anche per il territorio. L’inserimento di una nuova risorsa permetterà di rafforzare ulteriormente il lavoro svolto in questi anni, a beneficio di tutti”, conclude il primo cittadino.