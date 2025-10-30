Finanziamento nazionale per Gualdo Tadino: 39mila euro per rafforzare il Patto Educativo Territoriale

Caricamento…





Nuovo riconoscimento per il Comune di Gualdo Tadino che si è classificato al secondo posto in Umbria in una graduatoria nazionale dedicata al finanziamento di iniziative educative e ricreative per bambini e ragazzi.

L’Avviso Pubblico era stato promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia e mirava a sostenere iniziative dei Comuni finalizzate al sostegno delle attività educative e ricreative.

Il progetto presentato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale gualdese è stato ammesso a contributo e riceverà un finanziamento di 39.473 euro.

Le risorse saranno destinate al potenziamento di attività educative e ricreative, laboratori formativi, servizi di supporto alle famiglie e interventi di riqualificazione di spazi interni ed esterni destinati ai minori.

La proposta premiata nasce dalla volontà di valorizzare e rafforzare il Patto Educativo Territoriale, già attivo a Gualdo Tadino, un modello di collaborazione che coinvolge scuole, associazioni, enti del terzo settore e parrocchie.

“Questo risultato conferma l’impegno costante dell’amministrazione comunale nel sostenere i bambini, i ragazzi e le famiglie della nostra città – commenta l’assessore delegato Gabriele Bazzucchi – La partecipazione a questo avviso, curata con competenza dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Gualdo Tadino, è il frutto di un lavoro sinergico che valorizza le collaborazioni già attive sul territorio. È un riconoscimento importante per Gualdo Tadino, che ci motiva a continuare a investire nella comunità educativa e nel benessere delle nuove generazioni”.

Grande soddisfazione per questo nuovo risultato è stata espressa anche dal sindaco Massimiliano Presciutti.

“Il Comune di Gualdo Tadino – afferma – è tra i primi due finanziati di soli quattro comuni umbri ammessi, per un importo di circa 40.000 euro. Un successo su scala nazionale che premia un lavoro di squadra portato avanti in questi anni. Il Patto educativo di comunità che abbiamo sottoscritto continua a portare buoni frutti”.