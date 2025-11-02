Fossato di Vico, auto precipita da sette metri: ferito un anziano

Un incidente che poteva avere conseguenze più gravi si è verificato questa mattina, domenica 2 novembre, intorno alle 10:45 a Fossato di Vico, in via Pietro Bruschi.

Un uomo anziano, residente a Roma, è precipitato con la propria autovettura da un’altezza di circa sette metri mentre stava uscendo da un parcheggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana che hanno provveduto a liberare il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’uomo, che ha riportato diverse fratture ed escoriazioni, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito d’urgenza in ospedale.

A bordo dell’auto si trovava anche un cane, rimasto illeso e affidato al personale veterinario intervenuto sul luogo dell’incidente.

