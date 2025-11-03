ioleggoperché: il Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda accende la passione per la lettura

C’è fermento all’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda, pronto a vivere una nuova e coinvolgente esperienza all’insegna dei libri e della fantasia.
L’istituto infatti partecipa anche quest’anno a #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, che mira ad arricchire le biblioteche scolastiche e a diffondere tra i più piccoli l’amore per le storie.
Dal 7 al 16 novembre le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia diventeranno narratrici d’eccezione, donando la propria voce ai racconti e accompagnando i bambini in viaggi immaginari “tra le pagine”.
“La collaborazione è mossa dalla volontà comune e sinergica di rafforzare nel nostro territorio quel terreno fertile che nutre le menti attraverso la lettura“, sottolinea l’Istituto.
Le letture si terranno presso la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” e la libreria Mondadori di Gualdo Tadino.
Durante le giornate dell’iniziativa, genitori, familiari e chiunque lo desideri potranno acquistare un libro da donare alla scuola, contribuendo così alla formazione di nuove generazioni di lettori consapevoli.
La manifestazione rientra nel progetto d’Istituto “I posti delle storie”, un percorso verticale che accompagna bambini e ragazzi alla scoperta della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva.
L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale, la direttrice del Polo Museale di Gualdo Tadino, Catia Monacelli, la Direzione del Centro Commerciale Porta Nova e Rita Pecci della libreria Mondadori, che hanno aderito con entusiasmo al progetto.
Il programma degli appuntamenti:
Lunedì 10 novembre – ore 17
Libreria Mondadori
“Insieme tra le pagine di storie meravigliose”
Mercoledì 12 novembre – ore 16.30
Libreria Mondadori
“Tutti in ascolto… comincia la storia!”
Mercoledì 12 novembre – ore 17
Biblioteca “R. Guerrieri”
“Tante voci per letture straordinarie”
Giovedì 13 novembre – ore 17
Libreria Mondadori
“Un mondo di storie incredibili”
Giovedì 13 novembre – ore 17
Biblioteca “R. Guerrieri”
“Racconto, ascolta, immaginiamo…”
Venerdì 14 novembre – ore 16.30
Biblioteca “R. Guerrieri”
“Immagini e parole per sognare”