Gualdo Tadino, aperte le iscrizioni per la Consulta Giovanile Comunale. Domande entro il 31 dicembre

Caricamento…





Il Comune di Gualdo Tadino ha aperto ufficialmente i termini per la presentazione delle domande di adesione alla Consulta Giovanile Comunale, un nuovo organo di partecipazione e confronto dedicato alle giovani generazioni istituito dal consiglio comunale lo scorso giugno.

“L’amministrazione comunale ribadisce la propria convinzione che le politiche in favore dei giovani siano fondamentali per promuovere opportunità di formazione, partecipazione civica e benessere sociale, contribuendo allo sviluppo di competenze utili per il futuro e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità”, sottolinea il Comune in una nota

La Consulta avrà un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio e della Giunta Comunale: potrà presentare proposte e progetti sulle tematiche giovanili, collaborare con le associazioni del territorio e promuovere iniziative volte a rimuovere ostacoli economici e sociali.

L’obiettivo è favorire la partecipazione attiva dei giovani e il dialogo con enti e consulte a livello regionale, nazionale ed europeo.

L’assessore comunale al Welfare e alle Politiche giovanili, Gabriele Bazzucchi, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questo importante percorso: “Con la Consulta Giovanile – ha dichiarato – vogliamo offrire ai ragazzi e alle ragazze di Gualdo Tadino uno spazio concreto di confronto e di proposta. Crediamo profondamente nella loro capacità di contribuire alla crescita della città con idee, energia e visione. L’obiettivo è costruire insieme un futuro più partecipato, inclusivo e consapevole”.

Tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni possono presentare la propria domanda di adesione fino al 31 dicembre 2025.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici, disponibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https://comune.gualdo-tadino.pg.it/notizie/3488381/via-domande-partecipare-consulta-giovanile

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai numeri telefonici 0759150266 – 0759150229 o scrivere all’indirizzo e-mail servizisociali@tadino.it.