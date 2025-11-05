Malore nei pressi della diga di Valfabbrica, cercatore di funghi soccorso in elicottero dal SASU

Poco prima delle 8 di questa mattina, mercoledì 5 novembre, un raccoglitore di funghi è stato colto da malore in una zona boscosa nei pressi della diga di Valfabbrica.

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU), attivate dalla Centrale Regionale 118, che ha immediatamente avviato la macchina dei soccorsi.

Mentre il Tecnico di Centrale del SASU, presente presso la Centrale Operativa 118 di Perugia, provvedeva alla geolocalizzazione del punto esatto in cui si trovava l’uomo, l’operatore sanitario della Centrale raccoglieva le informazioni cliniche necessarie per valutare la situazione e predisporre i mezzi di intervento più adeguati.

Data la difficoltà della zona e la gravità della situazione, è stato fatto decollare l’elisoccorso Nibbio 01, che ha raggiunto l’area impervia in soli 11 minuti di volo.

L’equipaggio, composto da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso del SASU, è sbarcato in hovering, ossia con l’elicottero sospeso in volo, e ha immediatamente prestato le prime cure all’uomo, colpito da una patologia tempo-dipendente, ossia quelle che richiedono un intervento rapido e tempestivo poiché le conseguenze sono fortemente influenzate dalla rapidità delle cure.

Dopo essere stato stabilizzato e sistemato su una barella, il paziente è stato recuperato con il verricello e trasferito d’urgenza all’ospedale di Perugia. Il volo di rientro è durato sette minuti, consentendo un trasporto rapido e in sicurezza.

