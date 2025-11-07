A Gualdo Tadino robot, umanità e gentilezza: il futuro secondo Gaia Contu

Caricamento…





Sarà la chiesa monumentale di San Francesco di Gualdo Tadino a ospitare, domenica 9 novembre alle 16, il prossimo appuntamento con il format Cantiche, inserito nella stagione Tourné 2025/2026, nato per celebrare gli ottocento anni del Cantico delle Creature, intrecciando l’estetica francescana con i grandi temi del nostro tempo.

In scena Gaia Contu con “La gentilezza salverà i robot?”, viaggio affascinante, ironico e sorprendente tra tecnologia, robotica e filosofia. Che ruolo avranno i robot nelle nostre vite? Saranno compagni fidati, aiuti confortanti, o diventeranno un pretesto per isolarci, sostituendoci e privandoci della dimensione umana? E se fosse proprio la gentilezza, intesa come guida pratica e morale, a fare la differenza?

Con sguardo interdisciplinare e spirito critico, questo spettacolo esplora lo spazio interpersonale tra uomini e robot, mostrando come l’incontro fra scienza e filosofia sia essenziale per orientarci nelle sfide del domani.

Il futuro non è già scritto e la tecnologia non è neutra o inevitabile: è parte integrante della società e, come tale, può essere modellata e orientata. È possibile costruire un mondo in cui robot e automazione non ci isolino, ma ci connettano, rispondendo ai bisogni reali e alle emozioni umane?

Un tema controverso e attualissimo viene sviscerato con leggerezza e profondità da Gaia Contu, lasciando spazio a risate domande e nuove prospettive.

Ingresso libero.