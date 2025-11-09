Al Birrificio Flea viaggio nella cucina del Quattrocento, l’Ente Giochi apre un ciclo sul Medioevo

Caricamento…





Cultura, gusto e sinergia territoriale: così a Gualdo Tadino è stato reso omaggio all’Età di mezzo con il convegno “Medioevo nel piatto e nel boccale: alimenti e bevande nel 1400” che ha riscosso un notevole successo sabato scorso, 8 novembre.

Il Birrificio Flea di Gualdo Tadino ha ospitato l’appuntamento organizzato dall’Ente Giochi de le Porte con il patrocinio del Festival del Medioevo, del Comune di Gualdo Tadino e in collaborazione con Birra Flea, main sponsor dell’evento.

L’iniziativa ha proposto un viaggio nel gusto e nella cultura alimentare del Quattrocento, attraverso gli interventi di studiosi e relatori di prestigio quali i professori Alberto Sorbini e Duccio Balestracci, Federico Fioravanti, ideatore del Festival del Medioevo, e Federico Sciurpa, vicedirettore del Corriere dell’Umbria. La moderazione è stata affidata a Cinzia Tini, direttrice di TRG.

A seguire i partecipanti hanno potuto vivere un'esperienza sensoriale unica con la visita al birrificio e un aperitivo medievale ispirato ai sapori e alle atmosfere dell'epoca.













La volontà dell’Ente Giochi de le Porte di ampliare il proprio impegno culturale oltre il Palio di settembre è stata premiata dall’ampia partecipazione.

Tra i presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, gli assessori Gabriele Bazzucchi e Jada Commodi, il direttore del Corriere dell’Umbria Sergio Casagrande, rappresentanti delle scuole e degli enti del territorio e i priori delle Porte.

“Le iniziative culturali come questa non sono affatto secondarie rispetto ai momenti più spettacolari dei Giochi, ma ne rappresentano l’anima più profonda – ha dichiarato Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte – Attraverso i convegni, le rievocazioni e la collaborazione con realtà di eccellenza del territorio, vogliamo valorizzare il Medioevo come patrimonio identitario e occasione di crescita per tutta la città di Gualdo Tadino.”

La collaborazione con Birra Flea ha permesso di creare un perfetto connubio tra storia, cultura e impresa locale, a dimostrazione di come il territorio sappia farsi protagonista di progetti di ampio respiro.

Il sindaco di Gualdo Tadino e i rappresentanti delle istituzioni presenti hanno sottolineato come eventi di questo tipo contribuiscano a rafforzare il posizionamento culturale e turistico della città nel panorama umbro e nazionale.

L’Ente Giochi de le Porte ha inoltre annunciato che il convegno rappresenta il primo passo di un nuovo format culturale che nel corso del 2026 proporrà una serie di appuntamenti tematici con relatori di fama nazionale dedicati ai molteplici aspetti della società medievale: dal costume alla musica, dalla scienza alla spiritualità, sempre con l’obiettivo di unire divulgazione storica e valorizzazione territoriale.