Gli sbandieratori di Gualdo Tadino al Giubileo delle Rievocazioni Storiche: esibizione in Piazza San Pietro

Il Gruppo Sbandieratori e Musici della Città di Gualdo Tadino è stato tra i protagonisti del Pellegrinaggio Giubilare delle rievocazioni storiche italiane che si è tenuto ieri, sabato 8 novembre, in Vaticano.

Un appuntamento di grande rilievo che ha visto riunite associazioni e gruppi storici provenienti da tutta Italia, sotto il coordinamento delle otto realtà regionali delle rievocazioni storiche attualmente costituite in Umbria, Lazio, Toscana, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e Sicilia. Per la nostra regione l’organizzazione è stata dell’Associazione Umbra Rievocazioni Storiche, AURS, guidata dal presidente Carlo Paolocci.

La giornata si è aperta con una parata in abiti storici, partito da Piazza Pia per arrivare a Piazza San Pietro, offrendo al pubblico una panoramica unica delle diverse identità storiche rappresentate.

A seguire i partecipanti hanno preso parte all’udienza giubilare di Papa Leone XIV, durante la quale si è svolto lo scambio dei saluti ufficiali e la benedizione dei gonfaloni. Successivamente i gruppi hanno attraversato in corteo la Porta Santa, partecipando alla Santa Messa.

Quindi gli sbandieratori di Gualdo Tadino, guidati dal capitano Luca Centini, si sono esibiti insieme nella spettacolare cornice di Piazza San Pietro. Un’occasione particolarmente significativa per il gruppo, che ha potuto far roteare le proprie bandiere in una delle piazze più prestigiose e simboliche del mondo.

























