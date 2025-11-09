Gaifana, appello dei cittadini: “L’ufficio postale va potenziato, non ridimensionato”

Caricamento…





Cresce la preoccupazione tra gli abitanti di Gaifana per le condizioni dell’ufficio postale della frazione, che serve un bacino d’utenza ampio e articolato diviso tra i comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra e punto di riferimento per molti cittadini.

Un ufficio che, dallo scorso 7 novembre e fino a domenica 22 dicembre, accoglierà anche molti utenti di Nocera Umbra la cui sede è momentaneamente chiusa per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.

Luciano Recchioni, cittadino e rappresentante Uil-Uilm, ha espresso pubblicamente la propria richiesta urgente a Poste Italiane affinché venga dato “il giusto valore e peso” a questa sede, che, evidenzia, “da tempo soffre di carenze strutturali e organizzative.”

“Gaifana non è un comune – sottolinea Recchioni – ma ha un’utenza importante che merita un ufficio postale dotato di tutti i crismi. Da tempo circolano voci su possibili riduzioni delle giornate di apertura e, dopo il pensionamento di uno dei due dipendenti, il posto non è stato reintegrato. Questo rischia di penalizzare ulteriormente il servizio.”

A destare ulteriore preoccupazione è anche la difficoltà nella gestione della rete internet, un problema che incide direttamente sull’efficienza delle operazioni.

“Nel 2025 non è accettabile che un cliente, per completare una procedura come quella dello SPID, debba uscire dall’ufficio, camminare per un centinaio di metri per agganciare la rete, e poi rientrare sperando che la connessione regga”, aggiunge Recchioni.

La situazione rischia di aggravarsi per la chiusura per circa 50 giorni dell’ufficio postale di Nocera Umbra. In questo periodo molti cittadini potrebbero rivolgersi all’ufficio di Gaifana, che si troverà così a gestire un aumento di utenza senza avere mezzi e personale adeguati.

Recchioni ricorda inoltre che proprio in questi giorni si è tenuta una riunione dedicata al ruolo strategico degli uffici postali nelle aree interne, e chiede alla politica locale di farsi parte attiva per garantire che anche Gaifana possa contare su un servizio efficiente e moderno.

“Siamo nell’area interna appenninica che va da Montone a Nocera Umbra – conclude Recchioni – e chiediamo che l’ufficio postale di Gaifana venga portato ai canoni di un ente funzionale, pratico ed efficiente, in grado di rispondere ai bisogni reali dei cittadini.”