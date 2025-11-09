Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, il programma delle celebrazioni a Gualdo Tadino

Si tengono questa domenica 9 novembre a Gualdo Tadino le celebrazioni ufficiali per la Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate organizzate dal Comune.

Il programma prevede l’inizio alle ore 10.30 in Piazza Martiri della Libertà, dove l’amministrazione comunale deporrà una corona d’alloro al monumento ai caduti. A seguire, il corteo attraverserà le vie cittadine, accompagnato dalla banda musicale di Gualdo Tadino, per rendere omaggio ai simboli della memoria.

Conclusa la cerimonia nel centro cittadino, l’amministrazione proseguirà con gli omaggi floreali presso i vari monumenti ai caduti presenti sul territorio comunale, ricordando in particolare le vittime della Prima Guerra Mondiale.

Le tappe previste comprendono Rigali, Boschetto, Vaccara, Palazzo Mancinelli, Caprara, il Cimitero di San Facondino, San Pellegrino e Pieve di Compresseto.

