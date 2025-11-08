Gli Helvillum presentano “Nuovi orizzonti”. “E’ il nostro grido contro una società opportunista”

“Nuovi orizzonti” è il nuovo e quinto singolo degli Helvillum, che ha anticipato il primo Ep  “Mondo liquido”, disponibile dal 7 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali.

“Nuovi orizzonti” descrive la società così come la vediamo noi, frenetica, ripetitiva e allo stesso tempo scontata e opportunista – così la band racconta il nuovo lavoro – Tutte queste sensazioni sono state riportate anche in musica, infatti il nuovo sound è strutturato da un ritmo incessante dovuto alla linea di basso che fa da protagonista e da traino al brano. Le melodie delle chitarre e della voce sono state studiate per enfatizzare lo strumento a quattro corde e per far risaltare il tempo in 5/8 delle strofe, il quale esprime ritmicamente una sensazione di tensione e di instabilità. Il ritornello è il nostro grido di opposizione a tutto ciò. 

Con “Nuovi orizzonti” entriamo nel vivo del nuovo Ep – afferma Simone, chitarrista degli Hellvillum – Questo brano segna la linea di confine con il nostro passato e strizza l’occhio al futuro che ci attende. Possiamo definirlo come un differente modo di “sentire” la musica per noi.

Distribuito e promosso da (R)esisto l’Ep ha la produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni) ed è stato realizzato presso il MAGIARI Sound Factory Studio di Ferrara.

Gli Helvillum sono una band composta da musicisti di Fossato di Vico e di Gualdo Tadino.

Nascono nel 2018 dall’incontro tra Roberto Stacchiotti (voce e chitarra ritmica), Samuele Salciarini (batteria), Mario Giombetti (basso) e Simone Campioni (chitarra solista).

Nel 2020 iniziano a creare brani inediti, traendo ispirazione dai loro ascolti quotidiani che spaziano dall’alternative rock, all’hard rock, al blues rock.

Nel 2021 arrivano in semifinale all’Homeless Rock Fest di Macerata e nel 2022 si esibiscono all’Antifestival di Trevi aprendo a Naska e al Gubbstock Festival di Gubbio aprendo a Lorenzo Kruger.

Il 7 Luglio 2023 pubblicano il loro primo singolo “High Feeling”. A seguire, il primo settembre “La Strada” e il 6 ottobre “ACCUSA”, prodotti da Urban Records.

Nel 2024 iniziano la collaborazione con (R)esisto Distribuzione Massaga Produzioni di Ferrara con le quali hanno lavorato alla creazione del loro primo Ep. Il 30 maggio scorso era uscito il loro quarto singolo “Corri

