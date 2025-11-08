Gli Helvillum presentano “Nuovi orizzonti”. “E’ il nostro grido contro una società opportunista”

Caricamento…





“Nuovi orizzonti” è il nuovo e quinto singolo degli Helvillum, che ha anticipato il primo Ep “Mondo liquido”, disponibile dal 7 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali.

“Nuovi orizzonti” descrive la società così come la vediamo noi, frenetica, ripetitiva e allo stesso tempo scontata e opportunista – così la band racconta il nuovo lavoro – Tutte queste sensazioni sono state riportate anche in musica, infatti il nuovo sound è strutturato da un ritmo incessante dovuto alla linea di basso che fa da protagonista e da traino al brano. Le melodie delle chitarre e della voce sono state studiate per enfatizzare lo strumento a quattro corde e per far risaltare il tempo in 5/8 delle strofe, il quale esprime ritmicamente una sensazione di tensione e di instabilità. Il ritornello è il nostro grido di opposizione a tutto ciò.

Con “Nuovi orizzonti” entriamo nel vivo del nuovo Ep – afferma Simone, chitarrista degli Hellvillum – Questo brano segna la linea di confine con il nostro passato e strizza l’occhio al futuro che ci attende. Possiamo definirlo come un differente modo di “sentire” la musica per noi.

Distribuito e promosso da (R)esisto l’Ep ha la produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni) ed è stato realizzato presso il MAGIARI Sound Factory Studio di Ferrara.

Gli Helvillum sono una band composta da musicisti di Fossato di Vico e di Gualdo Tadino.

Nascono nel 2018 dall’incontro tra Roberto Stacchiotti (voce e chitarra ritmica), Samuele Salciarini (batteria), Mario Giombetti (basso) e Simone Campioni (chitarra solista).

Nel 2020 iniziano a creare brani inediti, traendo ispirazione dai loro ascolti quotidiani che spaziano dall’alternative rock, all’hard rock, al blues rock.

Nel 2021 arrivano in semifinale all’Homeless Rock Fest di Macerata e nel 2022 si esibiscono all’Antifestival di Trevi aprendo a Naska e al Gubbstock Festival di Gubbio aprendo a Lorenzo Kruger.

Il 7 Luglio 2023 pubblicano il loro primo singolo “High Feeling”. A seguire, il primo settembre “La Strada” e il 6 ottobre “ACCUSA”, prodotti da Urban Records.

Nel 2024 iniziano la collaborazione con (R)esisto Distribuzione e Massaga Produzioni di Ferrara con le quali hanno lavorato alla creazione del loro primo Ep. Il 30 maggio scorso era uscito il loro quarto singolo “Corri“