Centro Sportivo Fra Mauro, taglio del nastro per gli spogliatoi: “Gualdo capoluogo umbro dell’atletica invernale”

Sabato 8 novembre sono stati inaugurati a Gualdo Tadino i nuovi spogliatoi del Centro Sportivo “Fra Mauro”, una delle poche strutture nel centro Italia, e unica in Umbria, in cui è possibile praticare l’atletica al chiuso.

Nello specifico i lavori di riqualificazione hanno interessato l’adeguamento e l’efficientamento degli spogliatoi situati accanto all’impianto sportivo, in via Lucantoni.

Particolare attenzione è stata posta al superamento delle barriere architettoniche, garantendo la piena fruibilità degli spogliatoi, dei servizi e delle docce anche da parte di persone con disabilità, in conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni Coni per l’impiantistica sportiva.

Gli spogliatoi potranno ospitare fino a 16 utenti contemporaneamente (8 per ciascun locale) e comprendono anche un locale polivalente adibito a primo soccorso e magazzino.

Gli interventi, eseguiti dalla Vittorio Rondelli Impresa Edile, hanno riguardato la completa riqualificazione funzionale e strutturale dell’edificio con l’obiettivo di renderlo più moderno, efficiente, sicuro e accessibile.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi, il presidente regionale FIDAL, Fabio Pantalla, l’ingegnere Luca Fiorucci, progettista e direttore dei lavori, oltre a tecnici, tesserati dell’atletica Tarsina e dell’Atletica Taino e altri responsabili mondo sportivo locale.



















“L’inaugurazione di oggi di questi splendidi spogliatoi arricchisce ancora di più un centro sportivo sempre più innovativo e all’avanguardia. Possiamo definire Gualdo Tadino come il capoluogo umbro dell’atletica durante l’inverno. Infatti quello del Centro Sportivo Fra Mauro è il primo e unico impianto coperto della regione – ha sottolineato il presidente regionale FIDAL, Fabio Pantalla – Faccio quindi i complimenti all’amministrazione comunale per la lungimiranza della loro azione e come Federazione ci impegneremo a promuoverlo nei prossimi mesi, dove ricordo che l’impianto è già overbooking di prenotazioni”.

“Sentire oggi dal presidente della Fidal che questo impianto ha già tantissime prenotazioni nei prossimi mesi è motivo di grande soddisfazione e orgoglio visto che qualcuno, tempo fa, aveva definito questa struttura una cattedrale nel deserto che mai nessuno avrebbe utilizzato – ha detto il sindaco Presciutti – I fatti invece ci danno ragione e le prenotazioni al completo nei prossimi mesi significano che questo impianto serviva alla città di Gualdo Tadino e a tutta la regione Umbria, vista la sua unicità. L’inaugurazione degli spogliatoi va a completamento dell’impianto, che anche nei suoi spazi esterni sta ultimandosi. Ringrazio tutti coloro che vi hanno lavorato, tutte imprese gualdesi, e l’amministrazione comunale che ha sempre creduto in questa scelta”.

Le opere realizzate hanno compreso:

demolizione di pavimenti e massetti interni e realizzazione di nuovi;

revisione e adeguamento degli impianti elettrico, termico e idrico-sanitario;

realizzazione di nuova fognatura a sostituzione di quella esistente, ormai ammalorata;

installazione di 14 pannelli solari termici ad alta efficienza e svuotamento, collegati al bollitore sanitario da 1500 litri per la produzione di acqua calda, con valvola miscelatrice elettronica per la regolazione automatica della temperatura;

sostituzione della caldaia murale con un nuovo modello a camera stagna e tiraggio forzato alimentato a metano;

adeguamento dell’impianto di riscaldamento e ventilazione, con la realizzazione di nuovi condotti d’aria calda e aperture di ripresa;

revisione e adeguamento dell’impianto di illuminazione (illuminamento medio 150 lux);

rimozione del manto di copertura esistente e posa di nuovo manto in lamiera grecata sp. 6/10, con realizzazione di linea vita per la sicurezza in quota;

demolizione e ricostruzione delle tramezzature interne in laterizio per la nuova configurazione architettonica, con realizzazione di bagni per disabili;

posa di nuove porte interne in PVC;

sostituzione di sanitari e docce;

nuova pavimentazione e rivestimenti in gres porcellanato, facili da pulire e igienizzare;

riprese di intonaco esterno ed interno e tinteggiatura di pareti e soffitti.

“Un altro obiettivo raggiunto, ora l’impianto di atletica indoor Fra Mauro si completa con i lavori di riqualificazione ed efficientamento degli spogliatoi. Spazi che ospiteranno sia gli atleti delle nostre realtà sportive locali che di altre città e regioni, la struttura infatti è un’eccellenza del centro Italia per chi pratica atletica e consentirà alla nostra città di essere protagonista di importanti manifestazioni che si terranno nei mesi invernali”, ha concluso l’assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi.