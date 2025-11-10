Boschetto, cane finisce in un laghetto artificiale: salvato dai Vigili del Fuoco

Caricamento…





Un intervento rapido e risolutivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di salvare un cane in difficoltà nella tarda mattinata di oggi tra Gaifana e Boschetto.

Alle 10:40 la squadra del vicino Distaccamento di Gaifana è infatti intervenuta in via Rio Fergia per recuperare l’animale finito in un piccolo lago artificiale adiacente un ristorante della zona.

Secondo quanto ricostruito, il cane si era allontanato nelle prime ore del mattino dalla proprietaria, riuscendo a uscire dal giardino dopo aver scavato sotto la recinzione.

Raggiunta l’area del laghetto, l’animale era caduto in acqua senza più riuscire a risalire: il livello era infatti circa 50 centimetri più basso del piano di campagna, impedendogli di trovare un appiglio per arrampicarsi.

I Vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente l’animale e, adottando manovre di recupero in sicurezza, lo hanno tratto in salvo.

Probabilmente infreddolito e spaventato, il cane è apparso comunque in buone condizioni ed è stato riconsegnato alla proprietaria.