Gino Centi presidente del Rotary Gualdo Tadino 2027/28. Via al progetto Genesi

Gino Centi è il nuovo presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino per l’anno rotariano 2027/2028.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci che si è svolta venerdì 7 novembre, alla presenza del presidente in carica Sergio Bravetti e di numerosi membri del club.

L’investitura, accompagnata da un voto unanime e da un lungo applauso, segna l’avvio del percorso che porterà Centi alla guida del club nell’arco dei prossimi due anni rotariani.

Durante la serata sono state rinnovate anche le altre cariche, definendo il direttivo che affiancherà Umberto Balloni, presidente per l’anno 2026/2027.

La squadra sarà composta da Gino Centi (Presidente Incoming), Sergio Bravetti (Past President), Stefania Pecci (Vice Presidente), Francesco Serroni (Segretario), Ettore Micheletti (Tesoriere), Gabriele Capoccia, Andrea Farneti, Paolo Saverio Fiore, Angelo Fratini, Gianluigi Guerra, Matteo Passeri, Fabrizio Rinaldini (Consiglieri), Paola Travaglia (Prefetto).

Prima delle votazioni il presidente Bravetti ha relazionato ai soci sulla recente visita del Governatore del Distretto 2090, Roberto Calai, e sullo stato di avanzamento del progetto Genesi, iniziativa strategica che coinvolge l’intera fascia appenninica.

Bravetti ha ricordato l’incontro in Comune tra il Governatore, il sindaco Massimiliano Presciutti e gli amministratori degli altri sette Comuni del territorio, durante il quale si è discusso delle potenzialità turistiche dell’area e della visione condivisa da mettere in campo.

“Abbiamo riscontrato grande interesse da parte di tutti i sindaci presenti – ha sottolineato Bravetti – e ora continueremo a lavorare per la buona riuscita della prima fase del progetto Genesi che ci vede coinvolti direttamente”.

La prima fase del progetto prevede quattro giornate operative sul territorio, guidate dal Destination Manager Giancarlo dell’Orco, per mappare e strutturare le principali attrattive locali divise per aree tematiche di interesse, coinvolgendo ristoratori, albergatori, guide, associazioni e commercianti in un percorso di ascolto, formazione sul tema di destinazione turistica e costruzione di relazioni.

L’assemblea si è conclusa con l’appuntamento alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare del 15 novembre, alla quale il Rotary Club parteciperà con i propri volontari.