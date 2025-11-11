“Il confine dei silenzi”. Il libro di Viviana Picchiarelli presentato il 23 novembre a Gualdo Tadino

Caricamento…





Domenica 23 novembre alle ore 16.30, presso la Libreria Mondadori di Gualdo Tadino (centro commerciale Porta Nova), Viviana Picchiarelli, finalista alla XVII edizione del Premio Rocca Flea, presenterà il suo nuovo romanzo Il confine dei silenzi, edito da Bertoni Editore.

Il libro è ambientato a Terravecchia del Monte, un borgo che porta con sé atmosfere, contraddizioni e umanità riconoscibili in tanti piccoli paesi dell’appennino umbro.

Protagonista è Clara Rossetti, psicoterapeuta sorda che decide di candidarsi a sindaca per sfidare il potere radicato di una famiglia che da generazioni controlla la comunità. Intorno a lei, un intreccio di relazioni, ferite e memorie che mettono a nudo la parte più fragile e più coraggiosa delle persone.

Con Il confine dei silenzi, Viviana Picchiarelli racconta il coraggio di chi sceglie di farsi sentire anche quando la voce non basta. Una narrazione lucida, intensa e radicata nei luoghi e nei silenzi dell’Italia di provincia.

Durante l’incontro si parlerà della genesi del romanzo, del lavoro sui personaggi e dei prossimi progetti dell’autrice che, da anni, affianca alla scrittura un impegno costante nella promozione di eventi culturali e nella divulgazione legata al mondo dei libri e della narrazione.