Il Nuovo Serrasanta di novembre: accordo Rocchetta, ceramica nei musei e Polo Nanomat in primo piano

Ampio spazio sul numero di novembre 2025 del mensile Il Nuovo Serrasanta all’approfondimento di Riccardo Serroni di tre argomenti fondamentali che hanno interessato l’opinione pubblica e che aprono nuovi orizzonti al futuro della città.

Si tratta dell’accordo tra tutte le componenti sul progetto per il recupero dell’oasi della Rocchetta e della Valle del Fonno, la musealizzazione temporanea nei musei della nostra città di alcune delle opere del Concorso Internazionale della Ceramica (in attesa della realizzazione del Museo della Ceramica Moderna) e l’acquisto dell’Università di Perugia di due locali del Granaio per realizzare il progetto Polo Nanomat.

Proprio a quest’ultima notizia è dedicata la foto copertina realizzata da Daniele Amoni.

Luca Fazi ci regala un commento del priore Marco Pannacci sulla vittoria del Palio 2025 da parte di Porta San Benedetto e la settima puntata del viaggio tra le frazioni e quartieri, focalizzando l’attenzione su Grello.

Ottavio Giombetti inaugura la prima di tre puntate di un interessantissimo viaggio dentro le specificità di Scheggia mentre un contributo di Mario Manin ci fa scoprire “Il viaggio”, un interessantissimo libro di Marcello Paci che, a sua volta, conclude con la terza puntata l’approfondimento dei falsi miti della innocuità delle droghe leggere.

Pier Luigi Gioia fa il punto sull’ex Tagina, poi le rubriche fisse: “Dice Cucciolo” di GiòKarl commenta l’accordo sul progetto Rocchetta, Pierluigi Gioia nel suo “Un diavolo per capello” spazia sul tema “Le stelle sono tante” e nella rubrica “Meteo” ci in forma e ci istruisce sui cambiamenti climatici, Daniele Amoni, nella sua pagina di storia locale, traccia la figura dello scomparso gualdese-americano Giuliano Teodori, Chiara Fidati in “Alimentazione e salute” ci fa scoprire i segreti dell’elisir contro ogni male, Leonardo Bossi ci aggiorna sulle ultime novità della stagione sportiva gualdese e molte altre notizie redazionali ci tracciano un quadro esauriente di ciò che è accaduto e accadrà nel nostro territorio.

