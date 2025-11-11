Premio Rocca Flea, scelti i finalisti della XVI edizione. Il 22 novembre la premiazione

Caricamento…





Il concorso letterario Premio Rocca Flea, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Tadino e dall’Accademia dei Romiti, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, giunge alla fase finale della XVI edizione.

Come di consueto, i concorrenti si sono concentrati su un tema che per questa edizione è stato “Salvando la Madre Terra, salveremo noi stessi”. I racconti sono stati esaminati dalla giuria, presieduta dalla professoressa Angela Codignoni e composta dai professori Carlo Floris e Simonetta Di Paolantonio.

Ecco i nomi dei sei concorrenti selezionati per la sezione Adulti (in ordine alfabetico):

Paolo Borsoni (Ancona), Alessio Di Lallo (Campobasso), Luca Fazi (Gualdo Tadino), Paolo Federico (Roma), Claudio Ferrata (Santa Maria degli Angeli), Viviana Picchiarelli (Santa Maria degli Angeli).

Ai primi tre classificati andranno preziose opere in ceramica e un soggiorno a Gualdo Tadino; il vincitore si aggiudicherà anche un buono acquisto di 400 euro.

Inoltre verrà rivelato il nome del vincitore del “Premio Antonio Pieretti”, riconoscimento speciale conferito a un racconto segnalato dalla giuria per particolare stile e meritevole espressività.

Sabato 22 novembre alle ore 16 presso la Rocca Flea di Gualdo Tadino si svolgerà la cerimonia di premiazione con ingresso libero, nel corso della quale verrà anche presentato il libro, un’antologia delle opere vincitrici e finaliste dell’edizione di quest’anno, edito dall’Accademia dei Romiti.