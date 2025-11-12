“Diabetologie aperte”: informazioni e screening gratuiti anche all’ospedale di Branca

Caricamento…





In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra ogni anno il 14 novembre, la Usl Umbria 1 promuove l’iniziativa “Diabetologie aperte”, tesa a favorire la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione consapevole della malattia diabetica, una delle patologie non comunicabili più diffuse al mondo.

Venerdì 14 novembre i servizi diabetologici della Usl Umbria 1 saranno accessibili, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 12, per coloro che vorranno ricevere informazioni su corretti stili di vita e fattori di rischio associati.

Sarà inoltre offerto lo screening gratuito della glicemia capillare.

Per evitare criticità e assicurare accessi ordinati e compatibili con la normale attività assistenziale, i cittadini potranno prenotare l’accesso ai servizi nei giorni immediatamente antecedenti ai seguenti numeri telefonici:

– Servizio di diabetologia di Branca ed Assisi: 075.8934514

– Servizio di diabetologia di Città di Castello: 075.8509583

– Servizio di diabetologia del Poliambulatorio Europa (Pg): 075.5412938

– Ospedale di Castiglione del Lago, ambulatorio di diabetologia: 075.5415583