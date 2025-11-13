Santa Messa all’Eremo del Beato Angelo, Gualdo Tadino rinnova un rito nato nell’anno del Centenario

Caricamento…





Nel solco della volontà espressa lo scorso anno in occasione del Centenario del Beato Angelo, quando il Comitato presieduto da Carlo Catanossi manifestò l’intenzione di rendere continuativa questa celebrazione negli anni a venire, i gualdesi tornano a ritrovarsi nel luogo che accolse il futuro patrono della città negli ultimi anni della sua vita.

Venerdì 14 novembre alle 16.30 sarà celebrata da padre Marco Ronca una Santa Messa presso l’Eremo del Beato Angelo in Val di Romore.

Lo scorso anno vi fu una partecipazione intensa in quello che è uno dei luoghi simbolo della fede gualdese e rappresentò anche un momento storico: a memoria d’uomo non risultava infatti che fosse mai stata svolta una funzione religiosa all’interno dell’eremo.

Nell’occasione verranno ricordati i defunti delle famiglie di Gualdo Tadino e affidati al Beato Angelo tutti i giovani che vivono lontano per studio o lavoro, mantenendo in questo modo vivo il legame con la città e con le proprie radici.

La Messa sarà inoltre un momento per raccomandare all’intercessione del patrono la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma il giorno successivo, un appuntamento di grande rilevanza sociale che coinvolge tanti volontari e associazioni del territorio.