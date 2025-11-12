La rassegna “Francesco, il cammino di Gualdo” conquista il pubblico e rinnova il legame con il Santo

Caricamento…





Si è conclusa a Gualdo Tadino la rassegna “Francesco, il cammino di Gualdo”, inaugurata lo scorso 3 ottobre, in occasione dell’avvio delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026) e della composizione del Cantico delle Creature.

E’ stato un programma ricco di iniziative culturali, artistiche e spirituali che ha coinvolto un vasto pubblico.

Dal laboratorio teatrale “La Voce ritrovata” con Melania Giglio, al concerto “Voci per San Francesco”, passando per la serata “Il San Francesco di Dante”, la presentazione del libro “Pentimenti” di Luciano Tittarelli e la visita guidata alla chiesa monumentale di San Francesco, ogni evento ha registrato una notevole partecipazione.

Grande attenzione anche per gli appuntamenti successivi, come lo spettacolo teatrale “Chiara e Francesco: Vite in dialogo”, la mostra “Francescanesimo e Pace” al Museo della Ceramica di Casa Cajani, il laboratorio per bambini “Il Cantico delle Creature”, la presentazione del libro di Aldo Cazzullo “Francesco il primo italiano” alla Libreria Mondadori e il cammino rievocativo verso l’eremo di Santo Marzio.

La rassegna si è conclusa domenica 9 novembre, nella chiesa di San Francesco, con lo spettacolo “Cantiche” a cura di Gaia Contu, dedicato al dialogo tra l’estetica francescana e i temi della modernità.

Oltre agli eventi, il Comune ha realizzato un videoclip per valorizzare le opere d’arte legate alla vita del Santo custodite nei musei cittadini e ha collocato una targa commemorativa nella rotatoria della Zona Industriale Nord in occasione del Giorno del Dono.

“Il Comune di Gualdo Tadino esprime profonda soddisfazione per il grande successo di pubblico e di partecipazione che ha accompagnato la rassegna – riporta una nota – L’Amministrazione comunale sottolinea con orgoglio come Gualdo Tadino, città legata storicamente alla figura del Santo di Assisi, si confermi luogo di memoria, devozione e cultura.“

Lo stesso Comune di Gualdo Tadino ha voluto ringraziare tutti i partners e le istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione della rassegna: Polo Museale Gualdo Tadino, Pro Tadino, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Metu – Musei e Territori, Commissione Pari Opportunità, Città di Assisi, Provincia di Perugia, Regione Umbria, Istituto Italiano Donazione, Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino- Casacastalda, I.I.S “Raffaele Casimiri”, Arte e Dintorni, Banda Musicale Città di Gualdo Tadino, Associazione Peripli, e tutti i volontari che hanno contribuito con impegno e passione in varie modalità.

“Siamo davvero orgogliosi del successo dei primi appuntamenti di ‘Francesco, il cammino di Gualdo’. La risposta del pubblico, la presenza di tanti visitatori e il coinvolgimento delle nostre scuole e associazioni dimostrano quanto sia vivo il legame tra Gualdo Tadino e la figura di San Francesco – ha dichiarato l’assessore comunale alla Cultura e al Turismo, Gabriele Bazzucchi – Questo 2025, che segna anche l’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature, è un anno speciale di preparazione alle celebrazioni del 2026. Ringrazio tutti i partner e i cittadini che stanno contribuendo a rendere questo percorso un autentico cammino di fede, cultura e bellezza”.