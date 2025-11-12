Nasce a Nocera Umbra il Centro di Fraternità “Don Nello Alunni”, un nuovo spazio di accoglienza e sostegno

Caricamento…





Domenica 16 novembre alle 10 a Nocera Umbra si terrà la cerimonia di inaugurazione del “Centro di Fraternità Don Nello Alunni”, alla presenza del vescovo diocesano Domenico Sorrentino e del sindaco Virginio Caparvi.

Il locale, situato in Corso Vittorio Emanuele 48, per molti anni ha ospitato il parroco Don Nello Alunni. E’ stato ristrutturato e sarà destinato ad attività di accoglienza, ascolto e sostegno promosse dalla Caritas Parrocchiale e dal Centro di Volontariato Sociale di Nocera Umbra.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per la comunità, un luogo di incontro e socialità aperto a tutti i cittadini.

“Il Centro, rappresenta un punto di aggregazione e socialità di cui la città aveva bisogno – ha dichiarato il sindaco Caparvi – e che, grazie alle donazioni dell’8xmille, sarà ora fruibile da tutti coloro che desiderano sentirsi accolti ed ascoltati, come ha sempre insegnato l’amato Don Nello.”

L’evento, promosso dalla Caritas Diocesana di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, segnerà l’avvio del progetto “8xmille Carità per sempre: tra passato, presente e futuro”, nato per promuovere l’accoglienza, l’ascolto e la fraternità nella comunità.

La giornata si aprirà alle ore 10 con la cerimonia di inaugurazione del Centro e proseguirà con la Santa Messa alle 11.15 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, seguita da un momento conviviale aperto alla cittadinanza.

Il nuovo Centro sarà dedicato a Don Nello Alunni, parroco per oltre cinquant’anni e poi priore emerito della concattedrale di Santa Maria Assunta, scomparso nove anni fa.

Figura profondamente legata alla vita spirituale e sociale di Nocera Umbra, Don Nello ha dedicato tutta la sua esistenza al servizio dei giovani, delle famiglie e degli anziani, lasciando un segno indelebile nella comunità nocerina.

Restano vivi i suoi gesti di dedizione, come quando, durante il terremoto del 26 settembre 1997, aiutò personalmente gli anziani ospiti della casa di riposo, all’epoca situata nel Seminario Vescovile, a mettersi in salvo dopo le scosse notturne. Non meno significativa la tradizione del “Pranzo degli Anziani”, da lui ideata e organizzata per anni nel periodo natalizio.

L’amministrazione comunale di Nocera Umbra ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, riconoscendo nel “Centro di Fraternità Don Nello Alunni”, un segno concreto di solidarietà e di attenzione verso la persona.