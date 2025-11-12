Nasce a Nocera Umbra il Centro di Fraternità “Don Nello Alunni”, un nuovo spazio di accoglienza e sostegno

Domenica 16 novembre alle 10 a Nocera Umbra si terrà la cerimonia di inaugurazione del “Centro di Fraternità Don Nello Alunni”, alla presenza del vescovo diocesano Domenico Sorrentino e del sindaco Virginio Caparvi.

Il locale, situato in Corso Vittorio Emanuele 48, per molti anni ha ospitato il parroco Don Nello Alunni. E’ stato ristrutturato e sarà destinato ad attività di accoglienza, ascolto e sostegno promosse dalla Caritas Parrocchiale e dal Centro di Volontariato Sociale di Nocera Umbra.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per la comunità, un luogo di incontro e socialità aperto a tutti i cittadini.

Il Centro, rappresenta un punto di aggregazione e socialità di cui la città aveva bisogno – ha dichiarato il sindaco Caparvie che, grazie alle donazioni dell’8xmille, sarà ora fruibile da tutti coloro che desiderano sentirsi accolti ed ascoltati, come ha sempre insegnato l’amato Don Nello.”

L’evento, promosso dalla Caritas Diocesana di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, segnerà l’avvio del progetto “8xmille Carità per sempre: tra passato, presente e futuro”, nato per promuovere l’accoglienza, l’ascolto e la fraternità nella comunità.

La giornata si aprirà alle ore 10 con la cerimonia di inaugurazione del Centro e proseguirà con la Santa Messa alle 11.15 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, seguita da un momento conviviale aperto alla cittadinanza.

Il nuovo Centro sarà dedicato a Don Nello Alunni, parroco per oltre cinquant’anni e poi priore emerito della concattedrale di Santa Maria Assunta, scomparso nove anni fa.

Figura profondamente legata alla vita spirituale e sociale di Nocera Umbra, Don Nello ha dedicato tutta la sua esistenza al servizio dei giovani, delle famiglie e degli anziani, lasciando un segno indelebile nella comunità nocerina.

Restano vivi i suoi gesti di dedizione, come quando, durante il terremoto del 26 settembre 1997, aiutò personalmente gli anziani ospiti della casa di riposo, all’epoca situata nel Seminario Vescovile, a mettersi in salvo dopo le scosse notturne. Non meno significativa la tradizione del “Pranzo degli Anziani”, da lui ideata e organizzata per anni nel periodo natalizio.

L’amministrazione comunale di Nocera Umbra ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, riconoscendo nel “Centro di Fraternità Don Nello Alunni”, un segno concreto di solidarietà e di attenzione verso la persona.

