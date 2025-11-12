Caricamento…





Valtopina si prepara a ospitare la 43esima Mostra Mercato del Tartufo e dei Prodotti tipici, rassegna agroalimentare dedicata al pregiato prodotto a cui il territorio è fortemente legato.

Per due giorni, sabato 15 e domenica 16 novembre negli ampi spazi del palasport, decine di selezionati produttori del settore agroalimentare proporranno un viaggio in cui il tartufo sarà il principale protagonista.

Ma non il solo, essendo accompagnato da tante altre tipicità ed eccellenze enogastronomiche: dai formaggi ai salumi, dall’olio al vino e tanto altro.

Il programma completo della manifestazione è stato presentato martedì 11 novembre nel palazzo comunale dal sindaco Gabriele Coccia, dai consiglieri comunali Raffaella Grandoni, Michela Seccafieno e Mirko Egidi, dal direttore dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, Antonella Brancadoro, e da Giancarlo Picchiarelli, delegato del Comune di Valtopina nell’Associazione.

“Questo evento – ha commentato il sindaco Coccia – è molto più di una mostra mercato perché affonda le proprie radici nella storia, tradizione e identità del nostro borgo. Tutto il paese è infatti coinvolto nella sua organizzazione e nell’accoglienza di turisti e visitatori, essendo il nostro territorio particolarmente vocato al tartufo”.

Su una popolazione di circa 1.400 abitanti, d’altronde, circa duecento sono anche tartufai, tra cui il cuoco e cavatore Vincenzo Vincenti che, durante la presentazione, ha proposto agli intervenuti una degustazione a base di tartufo, piccolo assaggio di ciò che sarà possibile trovare a Valtopina nei due giorni della manifestazione.

















Accanto alla grande mostra mercato, che rimarrà aperta con ingresso libero entrambi i giorni dalle 10 alle 20, tante saranno infatti le iniziative collaterali.

Oltre a un ristorante che verrà allestito all’interno del Centro Subasio, in cui sarà possibile degustare piatti a base di tartufo e non solo (sabato a pranzo e cena e domenica solo a cena), in entrambi i giorni sono in programma numerosi appuntamenti.

Si inizia con un convegno di approfondimento sulla sostenibilità e promozione nelle aree rurali (sabato 15 alle 10.30), quindi escursioni alla ricerca della pregiata trifola (sabato 15 alle 14.30 nel centro del paese) e trekking a cavallo (domenica 16 alle 8.30, info 373.5293354 e 320.0361207); cooking show e degustazioni aperte a tutti a cura dell’Istituto Alberghiero di Assisi (sabato 15 alle 17); approfondimenti con l’agronoma Isabella Dalla Ragione, presidente della Fondazione Archeologia Arborea, che da anni si dedica al recupero e al salvataggio di frutti dimenticati e a rischio scomparsa, e che proporrà mostre di frutti antichi e dipinti che li raffigurano dal XV al XVII secolo (sabato 15 e domenica 16 alle 15); laboratori di artigianato; gare podistiche e attività sportive.

“Domenica mattina – ha specificato il sindaco – proporremo la quarta edizione del Trail del Cavatore, gara podistica che negli anni ha raccolto sempre maggiore successo e un numero crescente di partecipanti. Quest’anno avremo un percorso rinnovato e molto più tecnico, con dislivello aumentato, che sicuramente piacerà agli atleti”.

Infine spazio alla comicità per il gran finale. A chiusura dell’edizione 2025 della Mostra Mercato del Tartufo di Valtopina, domenica 16 novembre alle 16, nell’area eventi del palasport, direttamente da Zelig, il comico e cabarettista Dado metterà in scena il suo esilarante spettacolo teatrale “Dado a tutto tondo“.