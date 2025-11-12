Adelinda Allegretti Curator LAB apre un nuovo spazio espositivo a Foligno, presente anche l’artista gualdese Stefan Luz

Caricamento…





Il 15 novembre dalle ore 15 a Foligno, in Via Falconi 24, l’Adelinda Allegretti Curator LAB inaugura il nuovo spazio espositivo nel cuore dell’Umbria.

La nuova galleria, ideata dalla storica dell’arte e curatrice Adelinda Allegretti che da alcuni anni vive a Gualdo Tadino,

nasce come centro culturale dinamico, dedicato a mostre, incontri e workshop con artisti italiani e internazionali.

Ad aprire la programmazione sarà la collettiva “POP(ular) ART”, che riunisce grandi nomi dell’arte contemporanea come Andy Warhol, Takashi Murakami e Maurizio Cattelan, accanto a una selezione di valenti artisti italiani: Margherita Grasselli, Angela Policastro, Valeria Perversi, Alessio Gessati e Stefan Luz.

Tra gli artisti in mostra domenica 16 novembre alle ore 17 si terrà l’incontro con Stefan Luz.

Per l’occasione, l’artista gualdese presenterà una serie di lavori grafici ispirati a capolavori della storia dell’arte, come la Venere di Botticelli e la Madonna di Munch, e un altro di cui non ne ha svelato l’identità. Tutti i lavori sono reinterpretati con uno stile personale e graficamente raffinato.

La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2026, su appuntamento. Per informazioni allegretti@allegrettiarte.com www.allegrettiarte.com – tel. 328 6735752 – Instagram:@adelindaallegretti