“Il Caso García” debutta al Teatro Alphatenia di Nocera Umbra, quindici attori per un’indagine sulla verità

Il Teatro Alphatenia si prepara ad aprire il sipario su una nuova avventura targata “Al Castello“, la compagnia che propone Il Caso García, il più recente lavoro drammaturgico di Massimo Cimbelli.

La prima è fissata per questa sera, venerdì 14 novembre alle 21, ma la produzione accompagnerà il pubblico anche domenica 16 novembre alle 17.

Lo spettacolo vede in scena quindici interpreti, un gruppo variegato diretto dalla mano esperta di Claudio Pesaresi, che ha lavorato insieme a uno staff tecnico solido per costruire un impianto scenico essenziale e incisivo.

Il regista ha modellato l’intero progetto su un approccio che privilegia l’ascolto, la coesione e la forza dei dettagli emotivi, permettendo agli attori di portare in scena non solo un ruolo, ma un frammento vivo di verità.

La nascita del progetto ha un’origine quasi cinematografica: un libro trovato per caso, una frase che colpisce, un episodio dimenticato che torna improvvisamente a reclamare attenzione. Da quel momento, Cimbelli e Pesaresi hanno iniziato un lungo lavoro di ricerca storica e artistica, trasformando un semplice spunto in un’opera teatrale a tutti gli effetti.

Lo spettacolo si muove dentro questioni che toccano da vicino il presente: quanto possiamo fidarci dei nostri ricordi? Dove finisce la verità e dove comincia l’interpretazione? E cosa accade quando la giustizia si confronta con la complessità dell’essere umano?

Il Caso García affronta queste domande attraverso una messa in scena intensa, capace di tenere lo spettatore costantemente coinvolto.

Il risultato è un lavoro che non si limita a raccontare una storia, ma invita a viverla, a interrogarsi e a mettere in discussione ciò che si pensa di conoscere.