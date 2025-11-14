Potenziamento matematico al “Casimiri”: logica, sfide a squadre e tecnologie digitali per gli studenti

Caricamento…





Grande partecipazione per il laboratorio di potenziamento matematico organizzato al “Casimiri” di Gualdo Tadino con cadenza settimanale, in orario pomeridiano extracurriculare, nell’ambito del progetto Percorsi di orientamento per le classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado, finanziato dai Fondi strutturali europei.

Coordinato dalle professoresse Elisabetta Cencetti e Linda Passoni, il laboratorio propone agli studenti un approfondimento di temi logico matematici che vanno oltre i contenuti disciplinari curricolari, attraverso l’ausilio di metodologie innovative, quali lavori di gruppo, competizioni a squadre, problem solving, attività laboratoriali, e di strumenti multimediali che favoriscono la partecipazione attiva e l’approfondimento di competenze tecnologico-digitali applicate alle discipline matematiche.

Le attività sono finalizzate anche alla preparazione alle competizioni scientifiche individuali e a squadre, promosse a livello regionale e nazionale.

Il percorso ha valore orientativo nei confronti degli studenti interessati alle lauree scientifiche e prevede la possibilità di seguire anche lezioni universitarie e di interagire con personalità del mondo accademico di settore.

Per i giovani matematici il primo appuntamento sarà il 27 novembre con la prima gara individuale di istituto, che selezionerà i partecipanti per la gara distrettuale del 11 febbraio 2026, che si svolgerà presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Perugia.