Papa Leone XIV domani ad Assisi, prima visita in Umbria

Domani, giovedì 20 novembre, l’Umbria accoglierà Papa Leone XIV, atteso ad Assisi per la conclusione dell’81′ assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Prima il pontefice, che arriverà in elicottero intorno alle 8,30 accolto dal vescovo diocesano Domenico Sorrentino, sarà in preghiera sulla tomba di San Francesco, nella Basilica Inferiore, e alla fine in visita privata alle Suore Agostiniane di Montefalco dove potrebbe fermarsi a pranzo.

Una visita, la prima di Prevost da Papa dopo che era stato più volte nel Cuore Verde d’Italia da cardinale e anche da semplice studente, che riconosce all’Umbria un ruolo centrale nella vita spirituale e civile del Paese e che richiama la profonda eredità francescana che da secoli lega l’Umbria alla Chiesa universale.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, sottolinea il valore della giornata di domani e l’attesa che la accompagna.

“L’arrivo del Santo Padre – afferma – tocca profondamente la nostra storia spirituale. L’Umbria accoglie Papa Leone XIV con gratitudine e con la consapevolezza di essere una terra che custodisce un messaggio universale, quello di San Francesco, che continua a parlare al mondo con la forza della fraternità, della pace, della prossimità e della cura del creato”.