Centomila euro per il miglioramento sismico della chiesa di San Michele Arcangelo a Scheggia e Pascelupo

Via libera, da parte della conferenza permanente, all’intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Michele Arcangelo in località Coldipeccio, nel territorio comunale di Scheggia e Pascelupo.

L’edificio è in stile romanico ed è a unica navata con muratura portante in pietra e laterizio, copertura a due falde con struttura portante lignea formata da tre capriate sormontate da correnti e travicelli a sorreggere il pianellato.

Il progetto prevede la messa in sicurezza dell’edificio tramite puntellatura del solaio di copertura ligneo, il ripristino e la ricostituzione delle pareti ammalorate e la ripresa degli intonaci interni sulle due pareti trasversali e successiva tinteggiatura a base calce.

Il costo dell’intervento è di centomila euro.

E’ fondamentale tutelare pezzi della nostra storia e del nostro retaggio quali sono le nostre chiese – ha dichiarato il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido CastelliLavoriamo senza sosta al loro recupero per restituirle al più presto ai fedeli. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente della Regione Stefania Proietti, il vescovo Luciano Paolucci Bedini, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Fabio Vergari per la loro collaborazione”

