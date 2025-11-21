Centomila euro per il miglioramento sismico della chiesa di San Michele Arcangelo a Scheggia e Pascelupo

Via libera, da parte della conferenza permanente, all’intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Michele Arcangelo in località Coldipeccio, nel territorio comunale di Scheggia e Pascelupo.

L’edificio è in stile romanico ed è a unica navata con muratura portante in pietra e laterizio, copertura a due falde con struttura portante lignea formata da tre capriate sormontate da correnti e travicelli a sorreggere il pianellato.

Il progetto prevede la messa in sicurezza dell’edificio tramite puntellatura del solaio di copertura ligneo, il ripristino e la ricostituzione delle pareti ammalorate e la ripresa degli intonaci interni sulle due pareti trasversali e successiva tinteggiatura a base calce.

Il costo dell’intervento è di centomila euro.

“E’ fondamentale tutelare pezzi della nostra storia e del nostro retaggio quali sono le nostre chiese – ha dichiarato il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Lavoriamo senza sosta al loro recupero per restituirle al più presto ai fedeli. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente della Regione Stefania Proietti, il vescovo Luciano Paolucci Bedini, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Fabio Vergari per la loro collaborazione”