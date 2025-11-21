E’ iniziata a Gualdo Tadino la Festa Nazionale di Articolo21 con una mattinata emozionante al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori.

Ad aprire la due giorni di Articolo 21 è stata la rappresentazione “Disarmare. Voce del verbo amare” a cura dell’attrice, scrittrice e giornalista Angela Iantosca.

“Disarmare è un monologo sul disarmo dell’informazione che prende le mosse dal messaggio di Papa Francesco ai comunicatori e che da maggio porto in giro per l’Italia. Ogni volta per me è un onore pronunciare quelle parole e raccontare le storie di Salvatore, Maria, Domenico e Hamza, persone che ho incontrato nel mio lavoro di giornalista e prima di tutto di essere umano. Un grazie ad Articolo21 per avermi coinvolto in questa splendida iniziativa che prosegue per me anche nel pomeriggio con la presentazione del libro “Ventuno le donne che fecero la Costituzione”, ha detto l’autrice.

Al termine sono saliti sul palco, insieme ad Angela Iantosca, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, l’assessora Jada Commodi e il coordinatore nazionale di Articolo21 Giuseppe Giulietti, che ha voluto ricordare il cooperante italiano Alberto Trentini ad un anno dal suo arresto in Venezuela.

Oggi la festa proseguirà alle 17 al Parco Campetti di San Rocco con l’intitolazione a Tina Anselmi, la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana. A seguire, nella Sala Parrocchiale di San Rocco, verrà presentato il libro di Angela Iantosca.