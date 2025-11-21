Diritti dell’infanzia, gli alunni di Gaifana li raccontano con i fiori

Una mattinata dedicata ai diritti, alla creatività e alla consapevolezza quella vissuta dagli alunni della scuola primaria di Gaifana che hanno trasformato una riflessione importante in un laboratorio colorato e ricco di significato.

Partendo da racconti, dialoghi e attività in classe, i bambini hanno esplorato i diritti fondamentali dell’infanzia: quello al gioco, alla famiglia, all’istruzione, alla protezione, alla libertà di espressione. Temi spesso complessi, ma che i piccoli studenti hanno saputo comprendere e rielaborare con sorprendente maturità.

Durante il laboratorio creativo ogni bambino ha realizzato un fiore colorato, dedicato a un diritto diverso. Petali che parlano, che raccontano speranze, che ricordano quanto sia preziosa la tutela dei più piccoli. Un giardino simbolico che ha dato voce alle loro idee, trasformando i diritti in messaggi semplici ma profondi.

L’iniziativa ha permesso agli alunni di riflettere non solo sull’importanza di vivere in un ambiente che li tutela e li ascolta, ma anche che tutto ciò dovrebbe appartenere a tutti i bambini del mondo.

La scuola ha voluto ringraziare i suoi giovani protagonisti per la creatività e la sensibilità dimostrate e per il loro sguardo sul mondo: un invito a continuare a coltivare, giorno dopo giorno, il rispetto, l’ascolto e la consapevolezza.