Gualdo Tadino: solenne cerimonia per la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri

Si è svolta sabato 22 novembre, nella Basilica Concattedrale di San Benedetto di Gualdo Tadino, la solenne celebrazione dedicata alla Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Un appuntamento molto sentito, organizzato dalla locale sezione “Fulvio Sbarretti” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, guidata dal presidente Pietro Bartoni, che ogni anno rinnova il sostegno ai valori di fedeltà, servizio e sacrificio che contraddistinguono l’Arma.

Numerose le autorità civili, militari e realtà associative del territorio presenti alla celebrazione, insieme alla vicesindaco di Gualdo Tadino, Maria Paola Gramaccia, al comandante della Compagnia Carabinieri di Gubbio, capitano Pasquale Moriglia, al comandante della Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino, maresciallo Davide Tenti, al comandante della Stazione di Gubbio, luogotenente Simone Mattei, all’ispettore ANC dell’Umbria, generale Antonio Cornacchia, al tenente colonnello Giovanni Orienti dell’ANC regionale e al capitano Mario Scandone del Comando Generale di Roma.

La cerimonia ha visto la partecipazione di carabinieri in servizio, alcuni in grande uniforme, in un momento di raccoglimento e riconoscenza verso la Virgo Fidelis, figura di riferimento spirituale per i militari dell’Arma, la cui memoria viene celebrata ogni anno in ricordo del sacrificio del primo Gruppo Carabinieri Mobilitato durante la battaglia di Culqualber.

Al termine della Santa Messa la giornata è proseguita con un pranzo conviviale che ha riunito autorità, militari, soci e famiglie, nel segno della condivisione e dello spirito di corpo che da sempre caratterizzano l’Arma e la sua grande comunità.