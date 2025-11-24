Scatole di Natale per chi ha più bisogno, il Circolo Acli di Fossato mobilita i cittadini

A Fossato di Vico si respira già il clima natalizio grazie al ritorno dell’iniziativa “Scatole di Natale per i più bisognosi”, giunta alla sua sesta edizione.

Il Circolo Acli “Ora et Labora”, insieme ai circoli dell’area eugubino-gualdese, rilancia un progetto nato durante gli anni difficili della pandemia e diventato ormai un appuntamento annuale.

Le scatole possono essere consegnate entro lunedì 15 dicembre presso la sede del circolo, in Viale Salvador Allende 21, previo appuntamento telefonico allo 075 919121.

I cittadini sono invitati a preparare i doni utilizzando una semplice scatola da scarpe, decorandola e inserendo al suo interno oggetti utili e significativi come guanti, cappelli, sciarpe, piccoli alimenti non deperibili, libri, riviste, prodotti per l’igiene personale o per la cura della persona.

Particolare importanza verrà data anche ai più piccoli. Per loro potranno essere donati, scrivendo sopra la scatola l’età e il sesso, anche giochi nuovi o in buono stato e dolciumi.

All’interno delle Scatole di Natale si invita a lasciare un bigliettino di auguri o un bel disegno, perché talvolta le parole valgono più di tanti oggetti.

Inoltre il Circolo Acli invita a far partecipare alla preparazione della preziosa scatola i bambini, un modo davvero indimenticabile per trasmettere loro il vero spirito natalizio ed il valore del dono.