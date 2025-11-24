Liceo Scienze Umane di Nocera, dodici studentesse in Erasmus+ a Guimarães per un’esperienza di vita

Dodici studentesse delle classi 3A, 3B e 4B del Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra hanno vissuto un’intensa e preziosa esperienza Erasmus+ a Guimarães, nel cuore storico del Portogallo.

Partite in aereo domenica 16 novembre, le ragazze sono state accolte con grande ospitalità dalle studentesse della Escola Secundária Francisco de Hollanda, dove hanno partecipato quotidianamente ad attività didattiche in lingua inglese, mettendosi alla prova con entusiasmo e spirito di collaborazione.

Le lezioni condivise con i coetanei portoghesi hanno offerto loro nuove prospettive e competenze, rafforzando autonomia, apertura culturale e capacità comunicative.

I pomeriggi sono stati dedicati alla scoperta del patrimonio storico-artistico della città con ogni visita che è diventata occasione per crescere, osservare e imparare anche al di fuori dell’aula.

Il gruppo si è rivelato coeso, affiatato e inclusivo, capace di valorizzare le peculiarità di ciascuna ragazza e di sostenersi nei momenti di novità o di maggiore impegno.

Non poteva mancare una visita a Porto, la “capitale” del nord del Portogallo, con le sue strade, simile ai caruggi genovesi, e il Dom Luís, un ponte ad arco in ferro lungo 385 metri e alto 85 che varca il fiume Duero nel cuore della città.

Questa esperienza ha dimostrato quanto la dimensione internazionale possa essere formativa per tutti: un percorso che rafforza la fiducia in sé, la capacità di adattamento e il piacere di scoprire il mondo insieme.

“Un Erasmus che non è solo viaggio, ma educazione alla cittadinanza, alla solidarietà e alla crescita personale“, sottolineano dall’istituto.

.