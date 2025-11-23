Nella Festa Nazionale di Articolo21 il Parco Campetti di San Rocco ora porta il nome di Tina Anselmi

Venerdì 21 novembre, nell’ambito della Festa Nazionale di Articolo21, a Gualdo Tadino si è tenuta l’intitolazione ufficiale del Parco Campetti di San Rocco a Tina Anselmi, staffetta partigiana, e prima donna ministro della Repubblica Italiana.

Alla cerimonia erano presenti gli assessori Jada Commodi e Gabriele Bazzucchi, insieme al coordinatore nazionale di Articolo21, Giuseppe Giulietti.

Jada Commodi ha ricordato le motivazioni che hanno portato l’amministrazione a scegliere di dedicare questo spazio a una figura “che ha rappresentato coraggio, coerenza e un impegno instancabile per i diritti e la democrazia“, evidenziando che a Tina Anselmi si deve la riforma sanitaria del 1978, che ha portato all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Giulietti, nel suo intervento, ha sottolineato il ruolo di Tina Anselmi nella difesa della Costituzione, nella tutela delle donne e dei lavoratori, e nel contrasto alle deviazioni antidemocratiche che hanno attraversato la storia del nostro Paese.

L’intitolazione del Parco Campetti rappresenta la seconda tappa di un progetto dell’amministrazione comunale volto a dedicare spazi verdi della città a donne che hanno lasciato un segno nella storia nazionale e locale.

A giugno scorso, i Giardini della Rocca Flea erano stati intitolati ad Anna Kuliscioff, medico, attivista e pioniera dei diritti delle donne.

.

A seguire, sempre nell’ambito della Festa di Articolo21, nella Sala Parrocchiale di San Rocco è stato presentato il libro “Ventuno le donne che fecero la Costituzione” con la partecipazione dell’autrice Angela Iantosca.

L’incontro ha visto la presenza anche degli assessori Commodi e Bazzucchi e di Ellis Gulli dell’ANPI Gubbio.

La stessa scrittrice, in mattinata, aveva incontrato gli studenti delle scuole gualdesi in un momento di riflessione sul valore della memoria e dei diritti.

Rinviata la seconda giornata della Festa Nazionale di Articolo21 – Il maltempo ha costretto invece al rinvio la giornata conclusiva prevista per sabato, che avrebbe ospitato l’incontro “Report e non solo”, un approfondimento sulla libertà di informazione e sul giornalismo d’inchiesta.

Tra gli ospiti attesi, Paolo Mondani, tra le firme più riconosciute della squadra del programma di Rai 3, e in collegamento Sigfrido Ranucci. L’appuntamento, assicurano gli organizzatori, sarà recuperato.